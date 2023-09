‘Zillion’-acteur Frank Vercruyssen beschuldigd van verkrachting: “Het gaat over meerdere klachten”

Update Gewonde speleoloog na negen dagen bevrijd uit Turkse grot

De 40-jarige Amerikaanse speleoloog, die op 2 september een maag-darmbloeding kreeg terwijl hij zich op meer dan duizend meter diepte bevond in de Morca-grot in het zuiden van Turkije, is na een reddingsoperatie van negen dagen bevrijd. Dat maakten de Turkse autoriteiten maandag kort na middernacht lokale tijd bekend. “Mark Dickey is bevrijd”, klonk het, “de reddingsoperatie is succesvol beëindigd.”