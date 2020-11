Zijn scholen een broeihaard? En komt de heropening van de scholen te vroeg? Het antwoord op uw vragen

Waarom komt de heropening van de scholen volgens de zorgsector te vroeg?

“Op papier zit de maximumcapacitiet van onze intensieve zorg op 2.000 bedden”, zegt Dominique Benoit, diensthoofd intensieve zorg van het UZ Gent. “Willen we die zorg op de meest kwaliteitsvolle manier invullen — met eigen, gespecialiseerd personeel — komt dat in de praktijk neer op 1.500. Maximaal. Daar leunen we momenteel al heel hard tegen aan. Als we nu de scholen al ‘lossen’ en kinderen lopen Covid-19 op, besmetten ze hun ouders en hun grootouders, en krijgen we over twee, drie weken opnieuw een stijging in het aantal besmettingen. Tegen dan is de bezetting op intensieve zorg misschien wel gezakt van 1.500 naar pakweg 1.200, maar de marge is momenteel zó klein dat er bijzonder weinig moet gebeuren om opnieuw tegen onze limieten aan te botsen.”