Zijn er vaak overschotten van vaccin? En wat gebeurt daar dan mee?

Vaccinatie­cam­pag­ne gaat na anderhalve maand nieuwe fase in: waar staan we vandaag? En zitten we nog op schema?

14:31 Na anderhalve maand vaccineren in de woonzorgcentra en de ziekenhuizen gaat deze week een nieuwe fase in de Belgische vaccinatiestrategie van start. In Beringen opende vanmiddag het eerste vaccinatiecentrum zijn deuren voor de zorgkundigen uit de eerste lijn, zoals de huisartsen, later deze week volgen de 94 andere centra in Vlaanderen. Maar waar staan we ondertussen in ons land met de vaccinaties? En zijn we echt zo traag bezig?