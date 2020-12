Zijn er strengere maatregelen nodig? Dit zeggen experts

Wat moet er gebeuren nu de coronacijfers nog amper dalen? Professor Dirk Devroey (VUB) pleit voor strengere maatregelen. Ook volgens viroloog Marc Van Ranst is de kans groot dat er strengere maatregelen nodig zullen zijn. Biostatisticus Geert Molenberghs wijst erop dat handhaving van de huidige maatregelen vooral nodig is. Een perimeter is volgens hem “nu niet aan de orde”, zegt hij aan HLN LIVE.

Volgens decaan van de faculteit geneeskunde van de VUB Dirk Devroey is er een tijdelijke harde lockdown, zoals in Duitsland, nodig. “Veel mensen namen het niet meer zo nauw met de preventiemaatregelen, waardoor het aantal besmettingen dat nog steeds veel te hoog ligt nu al dagenlang amper nog daalt”, zegt hij aan Het Nieuwsblad. Hij wijst erop dat de ziekenhuizen momenteel geen derde golf aankunnen.

Volgende week vrijdag beslissen de regeringen over eventuele bijkomende maat­regelen. Er is “geen tijd te verliezen”, vindt Devroey. Hij hoopt dat de regering de bevolking nu al opnieuw oproept om de regels te respecteren. “Als een soort van last call”, luidt het in Het Nieuwsblad. “Met de huidige zachte lockdownmaatregelen én te veel mensen die de regels niet langer volgen, duurt het anders nog maanden voor we de situatie weer meester zijn.”

Andere maatregelen

“Wanneer het basisreproductiegetal boven de één komt, en dat zal waarschijnlijk het geval zijn binnen een paar dagen, dan ga je niet anders kunnen dan je te buigen over eventueel andere maatregelen die dan meer zullen trekken op lockdown nummer één die we in lente hebben gehad”, zegt ook viroloog Marc Van Ranst aan VTM NIEUWS. “Eigenlijk willen we daarnaar niet terug.”

“We kunnen ons natuurlijk laten inspireren door wat andere landen doen”, gaat Van Ranst verder. Het sluiten van niet-essentiële winkels zou volgens de viroloog “een jojo” zijn. “De makkelijk maatregelen zijn al genomen, de moeilijke maatregelen ook. De heel moeilijke maatregelen wil je liever niet nemen.”

Van Ranst hoopt dat de curve elke dag verder zal afbuigen, maar de situatie is niet bepaald rooskleurig op dit moment. “Wanneer de cijfers voor de zoveelste keer omhoog gaan, dan is het moeilijk om heel optimistisch te zijn. Optimisme is langs de andere kant een morele plicht. Ik denk dat we allemaal volop aan de bak moeten gaan”, luidt het.

“Perimeter nu niet aan de orde”

Buurlanden als Frankrijk en Nederland verstrengen hun maatregelen of denken daaraan. “Wij hopen dat we het kunnen doen met de huidige maatregelen. Een perimeter is nu niet aan de orde”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs aan HLN LIVE.

“Het voorstel van de perimeter was een oefening”, gaat Molenberghs verder. “Dat zouden we - in theorie - nog kunnen doen als het slecht gaat. Maar de kerstvakantie komt eraan. Dat zorgt hopelijk automatisch voor verkoeling, omdat de scholen dan toe zijn en er minder verkeer is. Laat ons hopen dat we het virus dan een tik naar beneden kunnen geven.”

Molenberghs is ervan overtuigd dat het grootste deel van de bevolking de maatregelen goed opvolgt en ook van plan is om dat met Kerstmis en Nieuwjaar te doen. Maar toch is handhaving van de maatregelen ook nodig, zegt de biostatisticus.

