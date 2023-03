Zijn eigen ultimatum weer niet gehaald: zal regering-Jambon dit overleven?

Loonkloof mannen en vrouwen in EU met huidig tempo pas dicht in 2086

Mannen en vrouwen in de Europese Unie zullen gemiddeld pas in 2086 gelijke lonen krijgen als die in het huidige tempo naar elkaar toe blijven groeien, heeft persbureau Bloomberg berekend met cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Het persbureau meldt ook dat de voortgang naar loongelijkheid tussen mannen en vrouwen is vertraagd.