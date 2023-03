Zijn de zeven miljoen euro aan te veel betaalde pensioenextra’s definitief verloren? Kamer stapt naar parket

Onderwijs­in­spec­tie: "Lerarente­kort ongetwij­feld dé grootste bedreiging voor onderwijs­kwa­li­teit”

De grootste bedreiging voor de kwaliteit van het Vlaamse onderwijs is het lerarentekort. Dat stelt de Onderwijsinspectie woensdag in haar jaarverslag. "Het tekort neemt steeds grotere proporties aan en het einde is nog niet in zicht", stelt de inspectie vast. Dat lerarentekort stelt de inspectie wel in een moeilijke positie, omdat het haar taak is om de vinger op de wonde te leggen, maar tegelijk wil ze scholen niet afstraffen voor deze maatschappelijke problematiek. In haar rapport wijst de onderwijsinspectie er ook op dat scholen er steeds moeilijker in slagen om hun onderwijskundig beleid vorm te geven.