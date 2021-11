Zijn de nieuwe coronamaatregelen streng genoeg om een totale lockdown te vermijden? Experten leggen uit

Waarom stijgen de coronacij­fers plots zo snel? En wanneer zal het aantal besmettin­gen eindelijk weer dalen? Experten leggen uit

Er is iets grimmigs aan de hand met de pandemie die ons nu al bijna twee jaar teistert. Op de diensten intensieve zorg liggen opnieuw meer dan 650 coronapatiënten en het aantal besmettingen blijft maar toenemen, maar niemand durft nog te voorspellen wanneer de cijfers eindelijk zullen dalen. “Ik heb geen glazen bol”, zegt expert Tijs Alleman (Universiteit Gent). “Maar de enige logische conclusie is dat het er niet goed uitziet.” Hoe zijn we hier eigenlijk terechtgekomen? Hoe is dit mogelijk in een land met zo’n hoge vaccinatiegraad?

24 november