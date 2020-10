Zijn bericht over zelfdodingen in zijn omgeving ging viraal. En daar heeft dj Jef Eagl een dubbel gevoel bij

Zijn aangrijpende Instagrampost over de vele zelfdodingen in zijn kennissenkring in deze barre coronatijden heeft ondertussen al ruim 40.000 likes. “Dubbel gevoel”, zegt Jef Willem (29), alias dj Jef Eagl, een dag nadat zijn noodkreet viraal ging. “Blij en dankbaar dat mentaal welzijn nu een gespreksonderwerp is, maar ik had dat bericht liever nooit gepost. Vrolijk word ik er alleszins niet van.”