Zij zullen dit weekend aan de Ryanair-staking flink verdienen: hoe werken de claimbedrijven achter gedupeerde vliegtuigpassagiers precies?

Jambon bracht facturatie gedeta­cheer­de medewerker in orde na uitbreken Bpost-schan­daal

Vlaams minister-president Jan Jambon ontkent dat hij gelogen heeft over de kabinetsmedewerker die deeltijds vanuit havenbedrijf Port of Antwerp-Bruges gedetacheerd is aan zijn kabinet. Ook van belangenvermenging is volgens de regeringsleider “geen sprake”. Jambon geeft wel toe dat de facturatie van de betrokken medewerker pas in orde is gebracht naar aanleiding van de verhalen rond de gedetacheerde medewerkers van Bpost op het kabinet van federaal minister Petra De Sutter.