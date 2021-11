Zij voelen de bui al hangen: zo anticiperen cultuur, nachtleven en horeca op mogelijke verstrengingen: “Waarom niet leren leven mét het virus?”

Minister-president Jambon: “Ik voel bij collega’s aan dat er soms probleem is met stijl en communica­tie van Zuhal Demir”

Minister-president Jan Jambon (N-VA) bevestigt dat er een vertrouwensprobleem is binnen de Vlaamse regering na de beslissing van zijn partijgenote Zuhal Demir om geen vergunning te geven aan de gascentrale in Vilvoorde. Dat heeft hij gezegd in De ochtend op Radio 1. Jambon erkende ook dat sommigen een probleem hebben met de stijl en de communicatie van minister Demir.

