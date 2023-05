Zij vieren moederdag niet thuis, wél bij hun grote idool Beyoncé: “Als Queen B op podium staat, moet niemand mij bellen”

Huurwonin­gen moeten sneller energiezui­ni­ger worden: dit zijn de nieuwe eisen die de Vlaamse regering oplegt

Tegen 2035 zal je in Vlaanderen alleen nog appartementen of rijwoningen mogen verhuren die minstens energielabel C halen. Daarmee vervroegt de Vlaamse regering haar eerdere deadline met 5 jaar. En ze zal controleren ook, belooft Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA). Hoe dan? Voor welke woningen? En gaan de nieuwe regels veel verschil maken voor de huurder?