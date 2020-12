Zij vertellen waarom het nieuwe woord van het jaar het allermooiste is: “Blij met ons bijzondere knuffelcontact”

Niet lockdownfeestje, raambezoek of coronamoe, maar het mooie 'knuffelcontact' is verkozen tot Woord van het Jaar. Sinds minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) de term in oktober de wereld in stuurde, bestaan ze in allerlei vormen en maten. Sommigen kozen hun moeder, grootvader of beste vriendin uit om tijdens deze kille crisis eens goed vast te pakken. Maar deze drie Vlamingen kozen een erg bijzonder knuffelcontact.