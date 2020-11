Zij springen vrijwillig bij in de zorg: “Nog eens de verveling van de eerste golf was geen optie”

Jezelf testen op corona: zo eenvoudig is het, en binnenkort doen we het misschien allemaal

11:48 Een snelle coronatest uitvoeren: het is geen kernfysica. Met de juiste test en de correcte uitleg kan u het hele proces zelf uitvoeren en weet u binnen het kwartier of u Covid-19 heeft. Wij namen de proef op de som en spraken met een expert over het nut van zelftesten: “Als we uit deze crisis willen komen, dan moeten we een nieuwe strategie uittekenen. Mensen die zichzelf testen hoort daarbij.”