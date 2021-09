Zij kochten hus huis op fiscaal minst interessante moment: “Met dat geld konden we tóch zonnepanelen plaatsen”

Benelux en Baltische staten erkennen elkaars diploma's hoger onderwijs

27 september De Benelux-landen en de Baltische staten hebben maandag een verdrag over de automatische wederzijdse erkenning van diploma’s hoger onderwijs gelanceerd. Wie in een van die landen wil werken of verder studeren, mag er voortaan zeker van zijn dat het niveau van de graad automatisch wordt erkend in dat land.