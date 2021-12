Ziekteverzuim bij Belgische werknemers is toegenomen

HET DEBAT. Is de strengere aanpak van langdurig zieken een goede zaak? Dit is jullie mening

Wie langdurig ziek is, zal binnenkort iets strenger worden aangepakt. Na tien weken wordt men uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen in het kader van de herintegratie. Wie weigert mee te werken, dreigt 2,5 procent van zijn ziekte-uitkering te verliezen. Daarnaast kunnen werkgevers eveneens gesanctioneerd worden als er veel langdurig zieken zijn binnen het bedrijf. Is het een goede zaak dat langdurig zieken strenger worden aangepakt? Eerder vandaag lieten we enkele experts en politici aan het woord. Nu is het jullie beurt.

12 oktober