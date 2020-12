Ziekenvervoer in België kampt met heel wat pijnpunten

Studenten Europacol­le­ge organise­ren ene lockdown­feest­je na het andere - en zij moeten elite van Europa worden

6:18 Sinds begin september is de politie al veertien keer tussenbeide moeten komen in het Europacollege in Brugge. Het ene lockdownfeestje na het andere wordt er stilgelegd. De studenten, die de coronamaatregelen nu vrolijk aan hun laars lappen, vormen nochtans de toekomstige elite van Europa. Ze worden allemaal klaargestoomd voor een topjob. Maar wat is dat college nu precies? Een gesloten wereldje, zoveel is zeker.