Ziekenhuizen zien hoe Britse variant niemand spaart: besmettelijker, ziekmakender, dodelijker. Ook voor wie jong en gezond is

Ryanair-CEO moet uitleg komen geven in strafonder­zoek

17 maart Edward Wilson, de CEO van Ryanair, is opgeroepen om tekst en uitleg te geven in het strafonderzoek naar vermoedelijke schendingen van het Belgische arbeidsrecht. Dat heeft arbeidsauditeur Charles-Eric Clesse gemeld, die zo berichten in De Standaard en Le Soir bevestigt. Het sociaal dossier over de Belgische activiteiten van de lagekostenmaatschappij is ondertussen volledig in handen van het gerecht.