Ziekenhuizen wachten bang af: “Ofwel aan het kabbelen in heel lange staart van tweede golf, ofwel rechtstreeks naar de derde golf”

Het personeel in de ziekenhuizen wacht met een bang hartje af hoe de situatie met het coronavirus de komende weken zal evolueren. Dat zegt Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro. De vertraging van de vaccinatiecampagne doet de spanning ook extra oplopen. "Ofwel zijn we aan het kabbelen in een heel lange staart van de tweede golf, ofwel zijn we rechtstreeks naar de derde golf aan het gaan", aldus Cloet.

In heel het land stijgen de cijfers al enkele dagen opnieuw en volgens Cloet is het momenteel nog heel onduidelijk hoe de situatie zal evolueren, mede omdat het afwachten is hoe de nieuwe varianten gaan evolueren. "Experts zeggen dat jonge mensen meer de vector zijn bij de Britse variant, maar we kennen vandaag nog niet het effect op de ouders en grootouders die zij misschien besmetten", zegt Cloet.



In Vlaanderen en Brussel blijft het aantal patiënten in de intensieve zorgen vooral in Antwerpen, Brussel, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen redelijk hoog.

Medische en emotionele kwestie

Het toenemend aantal opnames en ook de vertraging van de vaccinatiecampagne doen de spanningen oplopen in de ziekenhuizen. "Dat is een medische, maar ook een emotionele kwestie. En zorgt ook voor spanningen tussen de ziekenhuizen die wel al kunnen vaccineren en de andere die dat nog niet kunnen", zegt Cloet. Ze zegt dat de eerste berichten over de vaccinatie heel hoopgevend waren en dat de vertraging daarom extra pijnlijk is.

In de hub-ziekenhuizen is men bezig met de vaccinatie van het personeel met het Pfizer-vaccin. Elke week krijgen de ziekenhuizen een bepaald quotum met het aantal vaccins dat ze mogen toedienen, zodat de vaccinatiecampagne van de woonzorgcentra niet in gevaar komt.

De andere ziekenhuizen vaccineren met het Moderna-vaccin. Dit weekend komen er 6.200 dosissen aan, die verdeeld worden onder meer dan 40 ziekenhuizen. In de loop van volgende week worden nog eens 17.000 dosissen verdeeld, waarvan er 6.200 opzijgezet worden als tweede dosis voor de mensen die ingeënt worden met de dosissen die in het weekend worden geleverd. De overige 10.800 zullen gebruikt worden voor de eerste en tweede dosis voor 5.400 personen.



Cloet wijst erop dat meer dan 85.000 mensen in de ziekenhuizen rechtstreeks in contact komen met de patiënten. "Het gaat momenteel om het verdelen van de schaarste", besluit ze.

Bekijk ook: