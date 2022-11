Ziekenhuizen trekken aan alarmbel door stijgend aantal kinderen met luchtweginfecties: “Ongezien”

Verschillende pediatrische ziekenhuizen in ons land zijn momenteel verzadigd door een "ongekende" golf van ademhalingsziekten bij baby's en jonge kinderen. Vooral in Brussel is de situatie uiterst gespannen, want in drie ziekenhuizen waren er vandaag geen bedden meer beschikbaar.

In het UMC Sint-Pieter, in het centrum van Brussel, werden gisteren de laatste zes bedden gebruikt voor zes zieke kinderen. Ook in het UZ Sint-Lukas en het UZ Brussel zijn geen bedden meer beschikbaar. Verschillende Vlaamse ziekenhuizen trokken de voorbije dagen al aan de alarmbel door het grote aantal kinderen met luchtweginfecties, zoals het RSV-virus.

“We hebben het echt moeilijk”

Als de winter zijn intrede doet, is er traditioneel een toenemend aantal aandoeningen van de luchtwegen, maar volgens verschillende ziekenhuizen is de trend dit jaar "ongezien".

Quote Jonge patiënten onder de twee jaar met ademha­lings­pro­ble­men komen met tientallen tegelijk in de wachtka­mers en we hebben moeite om ruimte te vinden voor deze kinderen. Stephane Moniotte, hoofd van de pediatrische afdeling van het UZ Sint-Lukas

"Het aantal patiënten met bronchiolitis is dit jaar hoger dan andere jaren”, zegt Stephane Moniotte, hoofd van de pediatrische afdeling van het UZ Sint-Lukas en lid van de Belgische Academie voor Kindergeneeskunde. "Deze patiënten zijn zuurstofafhankelijk, wat betekent dat de spoedeisende hulp snel overspoeld wordt. We hebben het echt moeilijk. Jonge patiënten onder de twee jaar met ademhalingsproblemen komen met tientallen tegelijk in de wachtkamers en we hebben moeite om ruimte te vinden voor deze kinderen."

Net zoals bij Covid-pandemie

De crisissituatie doet denken aan de Covid-19-pandemie, zij het op een andere schaal omdat slechts een deel van de bevolking erdoor wordt getroffen.

"Maar het probleem is hetzelfde als toen: het tekort aan verpleegkundigen is niet opgelost, er zijn nog steeds te weinig ziekenhuisplaatsen en het aantal patiënten is hoog", aldus Moniotte nog. "We zijn gedwongen patiënten over te plaatsen en de meest dringende behoeften te behandelen."

Bronchiolitis?

Bronchiolitis is een acute virale infectie van de onderste luchtwegen, veroorzaakt door het Respiratoir Syncytiaal Virus (RSV), dat vaak voorkomt bij zuigelingen en kleine kinderen. Het RSV-virus is zeer besmettelijk en verspreidt zich via de lucht door hoesten, niezen of de neus snuiten.

Volledig scherm Volgens verschillende ziekenhuizen is de trend dit jaar "ongezien". © Thinkstock

Bij de meeste gezonde kinderen zijn de symptomen van RSV volgens Kind en Gezin dezelfde als bij een gewone verkoudheid: een loopneus, hoesten en soms een beetje koorts. Een RSV-infectie gaat meestal over na 3 tot 7 dagen. Maar de infectie kan ook plots binnen 24 uur verergeren en een opname in het ziekenhuis noodzakelijk maken. Dan zie je volgens de organisatie de volgende symptomen bij je kind: moeilijke of snelle ademhaling, een piepend geluid bij de ademhaling, onrustig en snel geïrriteerd zijn en geen of weinig eetlust.

Vooral een piepende ademhaling is bij zuigelingen een typisch kenmerk van bronchiolitis.