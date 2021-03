Ziekenhuizen tegen 22 maart naar fase 1B, ook niet-coronazorg wordt opnieuw uitgesteld

Op 26 februari had minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) de ziekenhuizen al gevraagd om over te schakelen naar fase 1B, maar toen was er nog geen sprake van uitstel van andere zorg. Aangezien de cijfers in eerste instantie stabiliseerden, werd de deadline in een latere brief ook naar achter geschoven. Nu wordt dus opnieuw gevraagd om op te schalen en moet ook bepaalde niet-dringende niet-coronazorg opnieuw worden uitgesteld.