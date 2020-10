Ziekenhuizen roepen in gezamenlijke mededeling om strengere lockdown: “Het is nog de énige optie”

De Belgische ziekenhuizen roepen donderdagmiddag in een gezamenlijke mededeling op om de lockdownmaatregelen te versterken. Het is volgens hen nog "de enige optie" om een ineenstorting van ons gezondheidssysteem "te beperken".

"De situatie in de Belgische ziekenhuizen is kritiek, het zorgpersoneel zit op zijn tandvlees en de verspreiding van het virus toont voorlopig geen enkele vertraging. Mijnheer de eerste minister en heren minister-presidenten, de tijd van talmen is voorbij", klinkt het in de persmededeling. Die is ondertekend door koepelorganisaties GIBBIS, Santhea, UNESSA en Zorgnet-Icuro, die samen alle ziekenhuizen van ons land vertegenwoordigen.

Ineenstorting gezondheidssysteem

Volgens hen is de versterking van de lockdownmaatregelen "niet langer een mogelijke optie, het is de énige optie". "Het is de enige manier - als we daarvoor nog de tijd hebben - om de ineenstorting van ons gezondheidssysteem te beperken", zeggen ze.

Ze wijzen op de voorspellingen die, mits enkele kleine nuances, in dezelfde richting gaan. "Aan het huidige ritme zal de maximumcapaciteit van de intensieve zorg overschreden zijn over zeven à tien dagen. Wij zullen dan verplicht worden om keuzes te maken. De ene patiënt zal betere zorg krijgen dan de andere. Er zal geen ander alternatief zijn.”

Volledig scherm Beeld aan een ziekenhuis in Auvelais vandaag. © REUTERS

‘Buiten adem’

De organisaties zeggen dat inspanningen geleverd worden om in extra plaatsen of bedden te voorzien, maar dat het voornaamste probleem is dat het zorgpersoneel op het einde van hun krachten is. Zo is er een personeelsuitval van 20 tot 30 procent, met pieken tot 40 procent.

"De ziekenhuizen raken buiten adem, het saturatiepunt lijkt onontkoombaar. We maken ons daarover geen illusies. We kunnen wel proberen om de gevolgen van die verzadiging in te dijken en vooral de duur ervan te beperken.”

Quote Mijnheer de eerste minister, heren minister-presiden­ten, waar wil u deze helse spiraal stoppen? De Belgische ziekenhuizen in een gezamenlijke mededeling

Pijnlijk

Aan de vooravond van een nieuw Overlegcomité roepen de organisaties daarom op om de huidige lockdownmaatregelen te versterken. “Het is pijnlijk voor een hele reeks sectoren in ons land, vooral de bedrijven, maar het is volgens ons de enige effectieve manier om de verspreiding van het virus een halt toe te roepen en op termijn een halt toe te roepen aan het aantal ziekenhuisopnames. We spreken hier over het verschil tussen leven en dood van onze medeburgers en onze naasten.”

“Mijnheer de eerste minister, heren minister-presidenten, als besluit verwijzen wij naar de cijfers die Sciensano vandaag bekendmaakte. Ze spreken voor zich: 14.300 bevestigde besmettingen, bijna 600 dagelijkse hospitalisaties, circa 6.000 Covid-19-patiënten in onze ziekenhuizen, van wie bijna 1.000 op intensieve zorg, dagelijks 70 overlijdens. Waar wil u deze helse spiraal stoppen?”, vragen de koepels.

Roep klinkt steeds luider

Eerder op de dag riepen verschillende experts ook al op om een nieuwe strengere lockdown in te voeren. “Vandaag worden alle records gebroken”, zei Dirk Devroey, professor Huisartsgeneeskunde, bij HLN LIVE. “We voorzien de allerergste catastrofe die het land ooit gekend heeft.”

Devroey wordt bijgetreden door onder meer viroloog Marc Van Ranst en Margot Cloet van Zorgnet-Icuro. En ook viroloog Steven Van Gucht ziet het bijzonder somber in: “Als je geen lichtpunten ziet, kan je alleen nog drastische beslissingen als een lockdown nemen”, zegt hij.

Het Overlegcomité, met vertegenwoordigers van de federale en deelstaatregeringen, komt morgen/vrijdag wellicht rond 14 uur samen. “We zullen de inspanningen nog lang moeten volhouden”, benadrukte premier Alexander De Croo (Open Vld) donderdag tijdens de plenaire vergadering van de Kamer. Een concrete voorafname op eventuele extra maatregelen deed hij niet.