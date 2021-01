Ziekenhuizen ongerust over coronavarianten: “Bij tweede golf konden we vanaf nul beginnen. Nu niet”

Momenteel liggen er 1.937 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Van hen liggen er 360 op intensieve zorg (IZ). De aantallen zijn de voorbije dagen heel geleidelijk gedaald. Afgelopen zondag ging het bijvoorbeeld om respectievelijk 1.955 en 371 patiënten. De afname gaat minder snel dan de ziekenhuizen zelf zouden willen, maar voorlopig levert het nog geen problemen op. “Er is een daling, maar geen sterke”, zegt Karlien Wouters van het UZ Gent, waar 32 Covid-patiënten worden verzorgd. “We hebben nog bedden over, maar de capaciteit is doorheen de crisis altijd heel flexibel geweest. We kunnen onmiddellijk opschalen indien nodig en we bouwen ook graag weer af wanneer het kan, om plaats te maken voor niet-Covid-patiënten. Vooral op IZ maken we wekelijks de puzzel om de reguliere zorg ook zoveel mogelijk te laten doorgaan.”