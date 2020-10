Ziekenhuizen onder zware druk: “Tegen vanavond liggen er mensen op de gang”

“Er zullen tegen vanavond mensen op de gang liggen. In afwachting van het transfereren van patiënten of jammer genoeg in afwachting van het overlijden van een andere patiënt waardoor er een bed vrijkomt”, zegt Saskia Liessens, zorgmanager van de Europa Ziekenhuizen. De Covid-afdelingen van de Brusselse Europa Ziekenhuizen liggen vol. Begin april lager er 85 patiënten, vandaag al 120.

“Het is too little too late”, zegt Peter Fontaine, algemeen directeur van de Brusselse Europa Ziekenhuizen. Hij wil zich niet uitspreken of alles opnieuw dicht moet. “Ik ben geen viroloog of epidemioloog. De vaststelling is alleen dat men tijdens de vorige golf veel strenger ingegrepen heeft. Vandaag doet men dat niet op dezelfde manier. Daar zien we het gevolg van in het ziekenhuis.”