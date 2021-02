Ziekenhuizen mogen volgende week geen énkele eerste dosis van het coronavaccin zetten bij personeelsleden

Alleen klanten buiten, enkel 's middags open of andere regels voor restau­rants en cafés? Waarom 'creatieve oplossin­gen' geen optie zijn voor heropening horeca

Nee, het ziet er niet naar uit dat we snel een frisse pint op een terrasje in de warme winterzon zullen kunnen drinken. Maar dat wil niet zeggen dat er achter de schermen niet gewerkt wordt aan perspectief voor de horeca. Maar hoe? En wanneer? Er wordt nagedacht over een plan voor de grote heropening: "De tijd van experimenteren is voorbij. Het geld is op."