Ziekenhuizen moeten vaccinatiestatus Covid-patiënten registreren: “Voordelen op korte én lange termijn”

Ziekenhuizen zullen moeten registreren of hun Covid-patiënten al dan niet gevaccineerd zijn. Dat heeft de Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid beslist. Zowel viroloog Steven Van Gucht als Margot Cloet, de topvrouw van zorgkoepel Zorgnet-Icuro, reageert tevreden. Hoe de cijfers concreet zullen gecommuniceerd worden, is nog niet duidelijk.

“Nu steeds meer mensen in ons land gevaccineerd zijn, vormen de besmettingscijfers niet meer de juiste thermometer van de pandemie”, verklaarde Wouter Beke vorige week. De minister van Volksgezondheid vroeg om in kaart te brengen hoeveel gevaccineerden nog in het ziekenhuis belanden. Iets waarvoor het IMC nu haar fiat heeft gegeven.

“De vaccinatiestatus van de ziekenhuispatiënten levert ons sowieso cruciale informatie op om zeer goed te kunnen inschatten wat de bescherming is van de vaccins en hoeveel gevaccineerde patiënten nog in de ziekenhuizen terechtkomen”, aldus Van Gucht.

“Hoe goed blijven vaccins werken?”

De viroloog van gezondheidsinstituut Sciensano ziet zowel voordelen op de korte als op de langere termijn. “Op de korte termijn is het belangrijk om te sensibiliseren rond het belang van vaccinaties doordat we effectief zullen kunnen meten hoe groot de bescherming is. Op langere termijn kunnen we opvolgen hoe goed de vaccins blijven werken en of er al dan niet nood is aan een derde dosis of een geüpdatet vaccin.”

Ook Cloet vindt het een goede zaak dat de vaccinatiestatus voortaan geregistreerd zal worden. “Het is belangrijk om te weten welke patiënten in het ziekenhuis en op intensieve zorg terechtkomen. Zijn die volledig gevaccineerd, eenmalig gevaccineerd of niet-gevaccineerd?” Als de nieuwe registratie geïntegreerd wordt in het huidige systeem zou dat voor de ziekenhuizen ook niet te veel extra administratie mogen opleveren.

