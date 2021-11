Ziekenhuizen moeten tegen eind deze week helft van bedden op intensieve vrijhouden voor Covid-patiënten

Jan Jambon bestendigt Baskische samenwer­kin­gen en relaties

Vlaams minister-president Jan Jambon heeft maandag in de Spaanse autonome regio Baskenland de samenwerkingen en relaties met Vlaanderen bestendigd. Dat deed hij tijdens een bezoek aan het technologisch onderzoekscentrum Tecnalia in Bilbao en een ontmoeting met de Baskische president Iñigo Urkullu in zijn ambtswoning in Vitoria-Gasteiz.

