Ziekenhuizen moeten alle niet-dringende zorg met twee weken uitstellen

Gent Dief op Crocs gaat aan de haal met kerstboom en -versiering in Ledeberg

Over iets minder dan vier weken is het Kerstmis. Hier en daar geraken Gentenaars al in de stemming en duiken er kerstbomen, verlichting en heel wat versiering op. Zo ook voor kapsalon ‘Goldhair You & Me’ in Ledeberg. Zaakvoerster Florence Simoens had er twee versierde kerstbomen geplaatst, maar één van die bomen werd in de nacht van zondag op maandag gestolen, door een dief op Crocs.

10:22