Ziekenhuizen lopen weer vol: “De frustratie is groot, maar wij oordelen niet. Wij zorgen”

Eén bus of tram op tien die volgens app van De Lijn op schema rijdt, is te laat of komt zelfs niet

In september was de realtime-reisinformatie van De Lijn maar voor ongeveer 90 procent betrouwbaar. Eén bus of tram op tien die zogezegd op schema reed, was te laat of kwam zelfs helemaal niet. Dat blijkt uit gegevens die Vlaams parlementslid Marino Keulen (Open Vld) opvroeg.

5:21