Ziekenhuizen kreunen weer onder toevloed aan patiënten: “Hier ligt dertiger al 80 dagen op intensieve. In die tijd konden we wel 40 openhartoperaties doen”

België bereid teruggave van alle koloniale goederen aan Congo te onderzoe­ken

België is bereid om in samenspraak met de Congolese autoriteiten de teruggave te onderzoeken van alle goederen en kunstwerken uit de koloniale periode, die nu in het bezit zijn van federale instellingen. Dat heeft staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Thomas Dermine (PS) gezegd op de eerste dag van zijn bezoek aan Congo. Hij bracht onder meer een bezoek aan het nieuwe nationaal museum in de Congolese hoofdstad.

24 november