Ziekenhuiseten maakt je alleen maar zieker: “Net zoals bij winkels, moet patiënt ook ziekenhuizen kunnen vergelijken”

Dalle niet gerustge­steld na gesprek met makers 'Ik wil een kind’

13 oktober Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) heeft een gesprek gehad met de makers van het VTM-programma 'Ik wil een kind'. Over dat programma is de voorbije week heel wat commotie ontstaan. "Ik heb mijn bezorgdheden meegegeven en gevraagd het kinderrechtenperspectief centraal te stellen. We zullen zien wat het geeft, maar ik ben er nog niet helemaal gerust in." Dat heeft minister Dalle in het Vlaams Parlement geantwoord op vragen van Steven Coenegrachts (Open Vld), Katrien Schryvers (CD&V) en Klaas Slootmans (Vlaams Belang).