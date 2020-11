Ziekenhuisdirecteurs zien heil in herfederalisering gezondheidszorg

BinnenlandZo'n 85 procent van de algemene en medische directeurs van Belgische ziekenhuizen vindt dat de gezondheidszorg opnieuw gefederaliseerd moet worden. Bij de Franstaligen loopt dat zelfs op tot 90 procent. Dat blijkt uit een bevraging over de eerste coronagolf van Roularta bij algemene en medische directies van 62 Belgische ziekenhuizen.

Hoewel de overduidelijke meerderheid voor een herfederalisering van de gezondheidszorg is, is er ook een belangrijke minderheid (14 pct) voor verdere regionalisering. Bij de Nederlandstaligen gaat het om een op de vijf bevraagde directeurs.

Over een ding zijn de directies het eens, België telt te veel ministers met een of andere bevoegdheid over de gezondheidszorg. Dat vindt toch 98 procent van de ondervraagden.

Voorts blijkt uit de bevraging nog dat de coronacrisis er zwaar heeft ingehakt. Zo had de pandemie een grote impact op de werking van de ziekenhuizen. Vooral de zorgkwaliteit ging erop achteruit, in de eerste plaats in cardiologie, oncologie en neurologie.

Ook financieel zijn de gevolgen goed voelbaar. Drie directies stelden een omzetdaling met minstens 40 procent vast. In een op de zes ziekenhuizen gaat het om een vermindering met 30 à 40 procent en in één op de vier kwamen er een kwart minder inkomsten binnen. Slechts één ziekenhuis gaf aan dat de pandemie geen effect heeft gehad op de inkomsten.

Nieuwe epidemieën

Tot slot is negen op de tien directies ervan overtuigd dat het ziekenhuis of klinisch netwerk voldoende expertise in huis heeft om een pandemie aan te pakken en een noodplan uit te rollen. De grote meerderheid (94 pct) denkt de voorbije maanden voldoende ervaring te hebben opgedaan om beter voorbereid te zijn op mogelijk nieuwe epidemieën.

Aan de bevraging namen 62 algemene en medische directeurs deel die 35 algemene, 5 universitaire en 9 psychiatrische ziekenhuizen vertegenwoordigen. Alle resultaten van de bevraging worden gepubliceerd in Artsenkrant/Le Journal du Médecin, in Le Vif en in Trends/Tendances van 12 november en in Knack van 11 november.