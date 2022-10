Ziekenhuisartsen rekenen vaker extra kosten naast ereloon: patiënt de dupe van gebrek aan transparantie

Amper 20 procent van de oogchirurgen was in 2021 nog volledig geconventioneerd en hield zich dus altijd aan de officiële tarieven. In 2012 was dat nog 35 procent. Bij gynaecologen zakte dat aantal van 38 procent naar 23 procent. Diezelfde trend zette zich door voor andere ziekenhuisartsen, blijkt uit cijfers van de Belgische ziekteverzekering (Riziv). Voor alle Belgische ziekenhuisartsen samen daalde het aantal volledig geconventioneerde artsen van 75 procent naar 68 procent.

Artsen kunnen er zelf voor kiezen om zich gedeeltelijk of volledig te deconventioneren. Zo kunnen ze voor consultaties of ingrepen onbeperkt extra supplementen aanrekenen bovenop de officiële tarieven. Hoeveel hangt af van de keuze van de specialist of van het ziekenhuis. Van dat gebrek aan transparantie blijkt vandaag vooral de patiënt de dupe. Exact dezelfde ingreep in het ene ziekenhuis kost soms tientallen euro's meer in het andere.