Zieke William was geselecteerd voor een levensreddende prik, maar toen kwam corona. “Toen hij vijf werd, wisten we: het is te laat”

De Keuze van Dany EXCLUSIEVE VIDEODOCU. Swi­tel-inferno doodde 15 feestvier­ders, 164 anderen raakten verbrand: “Oudjaar went nooit, dat blijft de hel”

15 doden en 164 gewonden, dat is de verschrikkelijke tol van de donkerste oudejaarsnacht uit onze naoorlogse geschiedenis. De brand in het Switel-hotel op 31 december 1994 zadelt ons land jarenlang met een collectief trauma op. In de ‘Keuze van Dany’ zien we hoe journaliste Monica Moritz een jaar na de feiten op bezoek gaat bij de slachtoffers. Met alle moeite proberen ze de draad weer op te pikken. Vandaag, bijna drie decennia na de bewuste horrornacht, smeult de Switelbrand nog na. “Oudejaarsavond blijft de hel!” Kijk hierboven naar de exclusieve videodocumentaire van De Keuze van Dany.

