Zieke parlementsleden krijgen mogelijk na een maand al tot 40 procent minder inkomsten

Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi zit al een jaar ziek thuis sinds de fraudezaak rond onder meer haar dansbedrijf Let’s Go Urban losbarstte. Telkens met een ziektebriefje en dus met behoud van haar parlementaire wedde: om en bij de 5.700 euro netto. Het parlement wou een controlearts sturen om te weten of El Kaouakibi echt ziek is, of toch wettig afwezig is. In juni werd al een juridisch advies besteld om te bekijken of dat mogelijk was. Niet evident, want er is geen werkgever-werknemer-relatie tussen een parlementslid en het parlement. Het blijkt nu ook juridisch niet zo goed als onmogelijk te zijn. Het Vlaams parlement is niet de werkgever van de parlementsleden, die een mandaat van het volk krijgen om hun job uit te voeren.