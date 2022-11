Zieke leerkrachten kunnen binnenkort één dag per week weer voor de klas staan

Tot nu toe was het alleen mogelijk om meteen weer halftijds of voltijds te werken. Dat was voor veel leerkrachten een te grote drempel, waardoor ze toch op ziekteverlof bleven. Met dit nieuwe regime van 20 procent waarbij men dus één dag per week of een paar uur gespreid over verschillende dagen werkt, hoopt Weyts dat zieke leerkrachten toch sneller de stap zetten om weer voor de klas te staan.