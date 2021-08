Zeventig procent van Vlamingen volledig gevaccineerd

Apothekers namen al 140.000 snelle antigeen­tes­ten af

12 augustus Sinds 12 juli kun je bij je apotheker terecht om een zogenaamde snelle antigeentest te laten uitvoeren. In de vier weken dat ze het nu mogen doen, hebben de apothekers in België al zowat 140.000 mensen getest op Covid-19 via een sneltest. Dat meldt het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) donderdag in een persbericht.