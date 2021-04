Zeventien Vietnamese migranten ontdekt in vrachtwagen op E19 in Woutersbrakel

De vrachtwagen werd vrijdagavond rond 22.45 uur onderschept op de snelweg E19 richting Brussel. De politie vond in het voertuig een schuilplaats waarin de passagiers waren verborgen. Ze zijn door de politie en de vreemdelingendienst in hechtenis genomen.

Uit het onderzoek blijkt dat de vrachtwagen naar Groot-Brittannië zou gaan. Het voertuig is in beslag genomen, klinkt het bij het parket van Waals-Brabant.

Koelwagen

Het is niet de eerste keer dat de politie Vietnamese migranten die de grens proberen over te steken in een vrachtwagen ontdekt. In 2019 werden 39 levenloze lichamen, waaronder drie minderjarigen, aangetroffen in een koelwagen in Engeland. Daarvoor werden vier betrokkenen, onder wie een mensensmokkelaar, tot wel 27 jaar cel veroordeeld.