Zeven op tien ouderen gevaccineerd, en maximaal 500 patiënten op intensieve zorg: deze parameters moeten we halen om het buiten- en binnenplan te laten ingaan

LIVE. Van Ranst maakt zich zorgen over tweede knuffelcon­tact: "Dit kan enorme impact hebben” - De Croo: “Dit zijn laatste moeilijke weken”

18:16 Premier Alexander De Croo (Open Vld) heeft na een lange dag vergaderen met het Overlegcomité een reeks versoepelingen van de coronamaatregelen bekendgemaakt. Daarbij zijn drie data van belang: de eerste, voorzichtige versoepelingen gaan in op maandag 19 april, waarna op maandag 26 april en, onder voorbehoud, op zaterdag 8 mei nog een reeks versoepelingen volgen. “Het Overlegcomité heeft gekozen voor een voorzichtige aanpak, die stoelt op vertrouwen: in vaccinaties en in mensen”, aldus premier De Croo. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus en het Overlegcomité in onze liveblog.