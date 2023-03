Zeven op de tien Vlamingen vinden het moeilijk motorrijders tijdig op te merken

Zeven op de tien Vlaamse autobestuurders vinden het moeilijk om motorrijders op de weg tijdig op te merken. Omdat het voorjaar voor veel motorrijders het moment is om zich weer op de baan te begeven, roepen de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) automobilisten in een nieuwe campagne op om te "kijken kijken" en zo elke motorrijder te zien.

Een nieuw onderzoek van de VSV toont dat drie kwart van de Vlaamse autochauffeurs het moeilijk vindt om de snelheid van motorrijders correct in te schatten. Zeven op de tien automobilisten geven aan dat het moeilijk is hen op tijd te zien. In 2021 stierven 14 motorrijders bij een ongeval waarbij ook een personenwagen betrokken was.

Motorrijders hebben in verhouding tot het aantal kilometers dat ze afleggen, het meeste risico om zwaargewond te raken of om het leven te komen in een verkeersongeval, blijkt nog uit recent onderzoek. Motorrijders legden in 2019 0,2 procent van alle kilometers af, maar 11,7 procent van het totaal aantal verkeersdoden en zwaargewonden dat jaar waren motorrijders.

"Dat zijn opmerkelijke cijfers", vertelt Werner De Dobbeleer, woordvoerder van VSV. "Door zijn smal profiel is een motorrijder niet altijd even zichtbaar. Daarom starten we morgen (maandag, red.) met een nieuwe affichecampagne langs de Vlaamse hoofdwegen, waarmee we zowel automobilisten als motorrijders oproepen om goed te kijken in het verkeer."

Twee keer kijken

Een tweede keer kijken alvorens een manoeuvre uit te voeren op de weg, kan helpen om een aanrijding met een motorrijder te vermijden. Op twee affiches is een motorrijder te zien met daarbij de slogan "Kwetsbaarder dan ik eruit zie", en de oproep om te "kijken kijken om elke motorrijder te zien". De campagne loopt nog tot 30 april.

De nieuwe sensibiliseringscampagne is zondag op de Dag van de Motorrijder gelanceerd in het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding in Zellik (Asse). Op negentien locaties in Vlaanderen zijn motorrijders zondag welkom om hun voertuig gratis te laten controleren. Ze kunnen ook hun rijvaardigheden opfrissen in een behendigheidsparcours of hun theoretische kennis bijschaven. In totaal zijn 2.800 motorrijders ingeschreven, in Zellik waren een honderdtal inschrijvingen geteld.

In Zellik kwam Matthieu Gaeremynck zijn rijkunsten testen op het behendigheidsparcours. Er waren slalomoefeningen, draaioefeningen en remoefeningen. "Ik ga geregeld naar opleidingscentra om mijn kennis op te frissen", zegt de 45-jarige Gaeremynck. "Mijn motor krijg je niet altijd even gemakkelijk gedraaid of gekeerd: daarom vind ik het heel nuttig om hier vandaag langs te komen."