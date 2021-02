Zeven op de tien cannabiswinkels in overtreding

Jaar na opening valt doek over de legale cannabis­win­kels in Leuven: “Nieuwe reglement maakt het onmogelijk open te blijven”

7 juni De drie CBD-shops in Leuven gooien de handdoek in de ring. Exact een jaar nadat de eerste legale cannabiswinkel UniQanna in de Diestsestraat in Leuven neerstreek, heeft het de deuren alweer gesloten. Ook GreenDay in de Brusselsestraat is de sigaar. De nieuwe reglementering van de stad Leuven die in september werd ingevoerd, maakt het voortbestaan van de zogenaamde CBD-shops in de stad zo goed als onmogelijk. “Heel spijtig, want het is een heel toffe stad en we hebben veel leuke reacties gekregen”, reageert Jober Kleijn van UniQanna.