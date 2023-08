Zeven gewonden bij kermisdrama in Wallonië nadat veiligheidsbeugel van ‘vliegend tapijt’ los schiet

Stelling­bou­wer Michel Van den Brande slachtof­fer van oplichter: “Heb twee auto’s moeten verkopen om rekeningen te kunnen betalen”

Michel Van den Brande (63), bekend uit ‘The Sky is the Limit’, is slachtoffer geworden van een gewiekste oplichter. Hij nam begin dit jaar de 42-jarige F.M. in dienst bij zijn stellingbouwbedrijf Kontrimo. “Hij leek gestuurd door de goden. Hij zou ervoor zorgen dat ik minder moest afdragen aan de fiscus en werkte van 6 uur ’s ochtends tot 22 uur ’s avonds. Tot er plots bijna niks meer op de rekening stond…”