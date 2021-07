Zestigtal hongerstakende sans-papiers naar ziekenhuis gebracht, steungroep vraagt tussenkomst partijvoorzitters Vivaldi

De voorbije dagen zijn een zestigtal hongerstakende sans-papiers overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. De meeste van hen hebben intussen hun medeactievoerders in de Begijnhofkerk, de VUB en de ULB opnieuw vervoegd en zetten hun actie voort. Dat melden Dokters van de Wereld en woordvoerders van de hongerstakers. Intussen vraagt de Coordination des sans-papiers, één van de organisaties die de hongerstakers in de Begijnhofkerk, ULB en VUB steunen, dat de voorzitters van de zeven partijen die deel uitmaken van de Vivaldi-coalitie, tussenkomen in het dossier.

“Het enige alternatief voor de hongerstaking is om de mensen zonder papieren, zowel de hongerstakers als de anderen, de kans te geven hun plaats in de rechtstaat in te nemen, zodat ze volledig kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van dit land en hun waardigheid kunnen terugkrijgen", klinkt het bij de Coordination des sans-papiers.

Volgens de organisatie is er geen enkele reden meer om een regularisatie, waar ze al sinds 2019 voor ijvert, nog te weigeren: “Tenzij men mensenlevens echt wil banaliseren of men andere, duistere bedoelingen heeft.” De ‘neutrale zone’ die staatssecretaris Mahdi heeft ingesteld, is volgens de organisatie een “belachelijk initiatief”.

“Snel een menselijke en hoopgevende oplossing”

“Het is niet meer dan een symbolische antenne van de Dienst Vreemdelingenzaken, een manier om tijd te winnen”, klinkt het. “Na het falen van dat belachelijke initiatief hebben verschillende burgerbewegingen en politieke partijen de premier opgeroepen het dossier in handen te nemen om een oplossing te zoeken. Die heeft dat duidelijk geweigerd, zodat er ons niets anders rest dan beroep te doen op de zeven voorzitters die de Vivaldi-coalitie onderhandeld hebben. Ze hebben zich toen niet uitgesproken over de situatie van de duizenden mensen zonder papieren die al jarenlang in België leven. Het is nu aan hen om snel een menselijke en hoopgevende oplossing te vinden.”

De Coordination zal donderdag om 14 uur actie voeren aan de Begijnhofkerk

Laatste strohalm

Sinds 23 mei houden meer dan 400 mensen zonder papieren een hongerstaking als laatste strohalm op een collectieve regularisatie. Vrijdag zijn enkele van hen ook begonnen met een dorststaking en weigeren ze nog iets te drinken.

Sinds het begin van de actie worden regelmatig hongerstakers overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. Ook de voorbije dagen is dat het geval geweest. Volgens een woordvoerder van de actievoerders ging het zondag in de Begijnhofkerk om vijftien personen, van wie vijf deelnamen aan de dorststaking. Maandag ging het om zeven personen, maandagnacht om een viertal en dinsdag in de loop van de dag om 10 actievoerders, van wie er 6 ook deelnamen aan de dorststaking.

Uit de VUB zijn er zondag 9 mensen naar het ziekenhuis gebracht, maandag 6 en dinsdag 4. Elf van hen namen ook deel aan de dorststaking. In de ULB ging het zondag om vier hospitalisaties, maandag ook om vier en dinsdag om drie. Daarvan waren er 4 die deelnamen aan de dorststaking.

Nieuw is volgens de woordvoerders wel dat bij het begin van de actie de meerderheid van de stakers bij een overbrenging naar het ziekenhuis daar een perfusie weigerde, maar dat de actievoerders sinds een viertal dagen wel perfusies aanvaarden. Na hun verblijf in het ziekenhuis keren ze wel terug naar de Begijnhofkerk, de VUB of de ULB om hun actie voort te zetten.

"Gezien de uitputting van de stakers en hun woordvoerders is het onmogelijk om een exact cijfer te kleven op het aantal hongerstakers dat gehospitaliseerd is of geweest is", klinkt het bij Dokters van de Wereld. "De meesten worden afgevoerd met nierproblemen, maar kunnen vaak snel terugkeren na een korte kuur van hydratatie, waarna ze vaak een paar uur later opnieuw starten met een dorststaking. Een aantal personen is voor langere tijd gehospitaliseerd.”

