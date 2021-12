Zestiger vermoedelijk gedood door ex-partner in Courcelles

Open Vld pleit voor 1G-be­leid: “We kunnen geen andere weg op”

Open Vld, de partij van premier Alexander De Croo, wil overschakelen naar een 1G-beleid in België. Alleen wie gevaccineerd is, kan dan nog aan het publieke leven deelnemen. Dat schrijft De Morgen. “Ik vrees dat we geen andere weg op kunnen”, zegt Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert.

