Zestiger lost twintigtal schoten op huis van buren in Auvelais

Sihame El Kaouakibi keert terug naar het Vlaams Parlement: “Team Krullie at your service”

Onafhankelijk parlementslid Sihame El Kaouakibi (36) keert terug naar het Vlaams Parlement. Dat heeft ze bekendgemaakt via Instagram. “Team Krullie at your service. Binnenkort live in het parlement”, klinkt het. El Kaouakibi was twee jaar afwezig in het parlement, nadat ze in opspraak kwam voor fraude met subsidies.