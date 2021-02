Zestig jaar na de crash van Sabenavlucht 548: de grootste vliegramp uit de Belgische geschiedenis

Het was warm en zonnig voor de tijd van het jaar, die Aswoensdag 15 februari 1961. In een witloofveld in ‘t Lemmeken, een gehucht van Kampenhout, zaten Theo De Laet (20) en Marcel Lauwers (28) op hun knieën witloof te oogsten. Ze waren goedgeluimd en zongen mee met ‘Save the last dance for me’ van The Drifters, dat uit de boxen van hun radiootje schalde. Eerder die ochtend waren ze al getrakteerd op een gedeeltelijke zonsverduistering, en daarna waren ze nog snel de kelder in gedoken, voor een fles stout. Heel even hadden ze getwijfeld. “Eentje is geentje, hé. Trekken we er nog één open?” Toch maar niet, besloten ze. Er was nog veel te oogsten en de vrienden spaarden hun tweede biertje voor straks, na het werk op het veld. Daardoor zaten ze om 10.05 uur opnieuw buiten, toen boven hun hoofd een Boeing 707-329 van Sabena in de problemen kwam. Theo en Marcel keken op: “Tiens, die vlieger doet nu toch wel heel raar?” Het passagiersvliegtuig maakte enkele bokkensprongen, voor het met de neus naar beneden uit de lucht viel, en recht op hen af kwam. “Theo, ‘t is voor ons, jong!”, schreeuwde Marcel, en de twee kameraden stoven elk een andere richting uit. Marcel werd weggeslingerd en verloor zijn rechterbeen, maar hij overlééfde – als enige. Zijn vriend Theo kreeg de Boeing op zijn hoofd en was op slag dood, net als alle 61 passagiers en elf bemanningsleden van Sabenavlucht 548, van New York naar Brussel.