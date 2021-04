Zes vragen over patenten, nu de roep steeds luider klinkt ze op coronavaccins te schrappen

Politie heeft Facebook tevergeefs gevraagd aankondi­gin­gen voor ‘La Boum 2' te verwijde­ren, woordvoer­der van collectief vrijgela­ten na verhoor

27 april De politiediensten hebben contact met Facebook opgenomen om te weten hoe de aankondigingen van ‘La Boum 2', het niet toegelaten evenement in het Ter Kamerenbos op 1 mei, konden verwijderd worden. Dat heeft Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) dinsdag verklaard. Volgens Facebook kan dat enkel op vraag van het parket, voegde hij eraan toe. Het Brusselse parket meldt in een kort statement over La Boum 2 dat een woordvoerder van L’Abîme, het collectief achter het geplande feest, vandaag is ondervraagd door de Brusselse lokale politie, en na dat verhoor is vrijgelaten.