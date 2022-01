Zes Vlamingen over stress en verwachtingen die erbij komen als dertigers: “Een huis, een job, kinderen... Plots wordt verwacht dat je álles hebt”

Vandaag start op Eén een nieuw seizoen van ‘Dertigers’. Dat de reeks zo populair is, is geen toeval. Want hoewel de personages fictief zijn, zijn hun zorgen en twijfels dat hoegenaamd niet. Compleet arbitrair is dertig de leeftijd waarop de puzzelstukken van het leven zo stilaan in elkaar horen te vallen. Maar soms komt dat te vroeg, zijn de huizen, de job of de kinderen er nog niet. De verwachtingen zijn er wel, in overvloed. Zes Vlamingen over hun dertigerdilemma’s.