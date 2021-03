Zes testevenementen in Franse gemeenschap

De tests zullen in de loop van april worden uitgevoerd in verschillende settings, waaronder theaterzalen en bioscopen. Ze worden verdeeld over Brussel en Wallonië. De regering schrijft een aanbesteding uit voor de uitvoering van de wetenschappelijke studie. De resultaten moeten een basis vormen voor de geleidelijke heropening van de cultuursector.

Ook Vlaanderen is volop bezig met de planning van enkele testevenementen, is donderdag te horen bij het kabinet van Cultuurminister Jan Jambon (N-VA). De komende dagen wordt meer nieuws verwacht. Professor Herman Goossens zei vorige week in de Kamer dat er iets wordt voorzien in de Ghelamco Arena in Gent.