Zes spelers bundelen krachten rond groene waterstof in consortium

Marc Van Ranst jaagt aanhangers Jürgen Conings op stang in Telegram­groep: “Niveau nihil, maar ja, wat hadden we verwacht”

27 mei Viroloog Marc Van Ranst is in de nacht van dinsdag op woensdag opgedoken op berichtendienst Telegram in een groep van aanhangers van de voortvluchtige beroepsmilitair Jürgen Conings. Daar daagde hij de aanwezigen uit met enkele commentaren, zo ontdekte VRT NWS. Van Ranst bevestigde aan de redactie dat het wel degelijk om hem ging en dat het “niet slim” was. Later reageerde hij bij Radio 1: “Het is niet omdat ik in een safehouse zit, dat ik me monddood laat maken.”