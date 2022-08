Zes leden jeugdbeweging in ziekenhuis na zonneslag in Namen

Minister Somers reageert op LG­BTQ+-enquête: “Om stil van te worden, maar cijfers verbazen niet”

“Het zijn cijfers om stil van te worden, maar verbazen doen ze niet. Ze liggen namelijk in het verlengde van eerder onderzoek”, schrijft Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open Vld) in een reactie op de enquête van HLN en VTM NIEUWS over de LGBTQ+-gemeenschap.

10 augustus